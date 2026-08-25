Зарплату — на книги, знания — студентам: как губернатор Кузбасса совмещает управление и преподавание

Губернатор Кузбасса Илья Середюк, уже 15 лет совмещающий руководство регионом с преподавательской деятельностью в Кемеровском государственном университете, рассказал о своем подходе к работе со студентами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Несмотря на плотный график, глава региона продолжает вести занятия, а все заработанные в вузе средства направляет на приобретение учебной литературы.

По словам Середюка, купленные книги он использует для подготовки к лекциям, после чего передает их на кафедру. Такую практику губернатор намерен продолжать и в новом учебном году. Он также подчеркнул, что студенты, приходящие на его занятия, — это мотивированные и заинтересованные ребята, с которыми приятно делиться опытом.

Глава региона выразил надежду, что его пример вдохновит других руководителей Кузбасса — из сфер государственного управления, бизнеса и промышленности — также принять участие в образовательном процессе. Середюк отметил, что привлечение специалистов с практическим опытом в вузы и колледжи является важной задачей для подготовки квалифицированных кадров.

«Я сам из семьи педагогов. Мой отец, преподаватель высшей школы, всегда учил, что именно практика помогает усвоить знания, превратить их в реальные компетенции», — поделился губернатор.

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