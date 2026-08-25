Третья группа и трость: история шахтера, потерявшего 40% трудоспособности в забое

Шахтер из Ростовской области с 19-летним стажем работы в угольной промышленности отсудил через суд дополнительную компенсацию за инвалидность, полученную из-за тяжелых условий труда. Последние пять лет горняк работал в полусогнутом положении из-за узких забоев, что привело к развитию радикулопатии и утрате 40% трудоспособности. Предприятие пыталось обжаловать решение, ссылаясь на выплаченные надбавки и досрочную пенсию сотрудника, однако Ростовский областной суд встал на сторону пострадавшего, пишет КП — Ростов-на-Дону.

Профессиональное заболевание после 19 лет работы под землей

Шахтер Михаил проработал в угольной отрасли 19 лет, из которых последние пять лет трудился на новой шахте в условиях узких проходов, вынуждавших находиться в полусогнутом состоянии всю смену. В августе 2023 года медики диагностировали у него тяжелое профессиональное заболевание — радикулопатию, приводящую к сильным болям и ограничению подвижности. В результате мужчине дали третью группу инвалидности и установили утрату 40% профессиональной трудоспособности, после чего ему пришлось уволиться по состоянию здоровья.

Судебные разбирательства и финансовая компенсация

По коллективному договору предприятие выплатило бывшему сотруднику ₽241 тыс., однако мужчина посчитал сумму недостаточной и обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в размере ₽1 млн. Суд первой инстанции определил вину последнего работодателя на уровне 31% пропорционально отработанному времени и обязал выплатить шахтеру дополнительно ₽92 тыс. Руководство компании подало апелляцию, аргументируя отказ тем, что работник знал о рисках и получал надбавки за вредность, однако Ростовский областной суд отклонил жалобу.

Разъяснения юриста о правах работников на вредных производствах

Ростовский юрист Татьяна Руденко пояснила, что наличие льгот, повышенной зарплаты или ранней пенсии не освобождает работодателя от ответственности за причиненный вред здоровью на производстве. По закону предприятие обязано компенсировать моральный вред при возникновении инвалидности из-за условий труда. Эксперт отметила, что для доказательства вины компании любому сотруднику необходимо официально пройти медицинскую комиссию, получить акт о профессиональном заболевании и заключение медико-социальной экспертизы.