Взятки за экзамены по русскому языку открыли путь к трудоустройству для 11 мигрантов

В пресс-службе прокуратуры Кузбасса проинформировали, что в Кемерово 11 мигрантов успешно сдали экзамен по русскому языку за счет того, что заплатили членам комиссии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале ведомства указано, что фиктивная сдача экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России провели для 11 мигрантов. Взятки получили два сотрудника вуза, которые были наделены правами опрашивать экзаменующих. Они предоставили иностранным жителям возможность получить сертификаты, на основании которых в РФ разрешено трудоустройство.

По информации ведомства, суд вынес обвинительный приговор сотрудникам вуза. Процесс шел на основании возбужденного уголовного дела. Сотрудники региональной прокуратуры обратили внимание на то, что выданные сертификаты не были аннулированы. Прокурор г. Кемерово внес представление руководителю образовательной организации.

«По результатам его рассмотрения выданные сертификаты аннулированы», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, на данный момент информация о незаконно полученных сертификатах исключена из федеральной информационной системы.

