Возможны ДТП: эти четыре знака Зодиака должны быть особенно осторожны за рулем в ближайшую неделю

На неделе с 25 по 31 августа некоторым знакам Зодиака следует проявить особую осторожность за рулем, так как возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, в первую очередь это коснется Овнов.

«Ваша импульсивность и жажда скорости могут сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь контролировать себя и не превышать скорость. Будьте внимательны к знакам и сигналам светофора», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А упрямство и нежелание уступать дорогу также могут привести к конфликтным ситуациям на дороге Тельцов.

«Постарайтесь быть более терпимыми к другим участникам движения и не создавать аварийные ситуации», — добавила астролог.

Следующие в списке — Близнецы. Им могут помешать рассянность и склонность отвлекаться на посторонние вещи. Эксперт рекомендует сосредоточиться на дороге и не отвлекаться на телефонные разговоры или переписку.

«Также в зоне риска Скорпионы. Ваша эмоциональность и мстительность могут привести к агрессивному вождению. Постарайтесь держать себя в руках и не поддаваться на провокации других водителей. Помните, что безопасность на дороге — превыше всего», — заключила Астратова.

