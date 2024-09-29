Канал «WarGonzo» опроверг информацию, которая была распространена ранее. В Коломне не был убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев.

Информацию об убийстве выгоднее всего было распространять каналам, которыми владеет противник.

«Украинский ГУР продолжает «побеждать» в интернете», — сообщил канал «WarGonzo».

Канал ссылается на проверенные источники, согласно которым Алексей Коломейцев жив. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Кроме того, выяснилось, что Коломейцев уже не является действующим военнослужащим. Он вышел на пенсию.

«Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки», — отметил канал «WarGonzo».

Автор канала отметил, что у ВСУ нет никаких достижения на поле боя. Для поддержания боевого духа своего населения украинское командование не препятствует развитию фейковых новостей. Любая информация, связанная с военной тематикой, должна привлекать внимание украинцев. Важно, чтобы люди не знали о реальной ситуации дел.

Ранее сообщалось, что поражение президента Зеленского близится из-за отказа Запада поддерживать предложенный им план мира, в котором Украина требует возврата территорий.