Washington Post: Главнокомандующий ВСУ круглосуточно отчитывается генералу США

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию «Washington Post» рассказал, как проходит украинское наступление, есть ли успехи с украинской стороны в зоне спецоперации.

В частности, Валерий Залужный рассказал, что постоянно общается с американским генералом Марком Милли. Главнокомандующий ВСУ отчитывается о проделанной работе, делится опасениями и стратегическими планами. Залужный уверен, что без необходимого количества самолетов начинать контрнаступление крайне сложно. Марк Милли солидарен в данном вопросе с украинским коллегой, но не имеет полномочий принимать подобные решения.

Валерий Залужный также рассказал о неких соглашениях, согласно которых связь с Марком Милли осуществляется в круглосуточном режиме в любой день недели.