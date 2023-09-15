Welt: Западу не удалось настроить мир против России, у нее по-прежнему много союзников

Немецкое издание «Welt» опубликовало материал, в котором рассказано, что Запад не смог добиться изоляции России от мира, пишет агентство « РИА Новости ».

Западные СМИ распространяют информацию, что встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына – это сигнал о том, что у РФ безвыходная ситуация. Все партнеры от нее отвернулись, поэтому руководство страны из-за отчаяния предпринимает попытки наладить с кем-либо дружественные отношения. Автор Welt опровергает подобные предположения и аргументирует точку зрения.

Автор напоминает, как проходило голосование в 2022 году в рамках резолюций ООН. Только 48% стран-участников НАТО проголосовало за то, что Россия обязана вернуть Украине новые регионы. То есть «за» выступило 96 стран, а «против» - 100. Это уже доказывает то, что даже страны альянса готовы идти на сближение с РФ по ряду вопросов. Эти страны могут поддерживать идею многополярности мирового порядка, о котором в последнее время так часто заявляют в РФ и КНР.

Не прозвучало агрессивных посылов по отношению к действиям России и на саммите G20, который прошел совсем недавно.

Автор напоминает, что БРИКС не просто продолжает существовать, но и успешно развивается. Все больше стран подают заявки на вступление. При этом БРИКС – антизападная организация.