Wildberries: некоторым пользователям отменили заказ раньше срока и сняли деньги за доставку

Часть пользователей Wildberries из разных городов России столкнулась с отменой заказа раньше срока, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«У части пользователей Wildberries могла произойти отмена заказа раньше срока…» — сказали в компании.

В компании проинформировали, что знают о проблеме и уже приступили к ее устранению. Специалисты восстанавливают корректную работу сервисов. Уже в ближайшее время статус в личных кабинетах пользователей будет обновлен так, чтобы он соответствовал реальному. Со счета россиян сняли деньги за обратную доставку. Средства также будут возвращены в ближайшие дни в полном объеме.

На портале «Сбой.РФ» указано, что наибольшее количество жалоб от клиентов на работу Wildberries поступило 12 сентября. За последние 24 часа рост количества негативных оценок о работе компании был замечен в 07.30. Следующий пик зафиксировали в 09.30. Больше всего жалоб приходит от пользователей из Москвы (46%), Санкт-Петербурга (6%) и Подмосковья (4%).

Ранее сообщалось, что с банковских карт клиентов Wildberries списывались деньги, но товар не отображался в личном кабинете.