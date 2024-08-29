Больше всего жалоб на сбой в работе Wildberries пришло из Москвы и Подмосковья

В четверг, 29 августа, российские пользователи пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries, свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ». Клиенты пишут, что с карты списываются деньги, но товар не отображается.

За последние 24 часа больше всего жалоб поступило от клиентов Wildberries, проживающих в Москве (32%) и Подмосковье (11%). Претензии к компании также есть у жителей Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областей. Количество жалоб от россиян начало увеличиваться примерно в 10.30.

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 29 августа 2024 наблюдаются проблемы или сбой у Wildberries (Вайлдберриз)», — указано на портале «Сбой.РФ».

«Сбой.РФ» сообщил, что причины сбоя могут быть различными, в частности, технические неполадки или авария. Детальную информацию рекомендуют уточнять на официальном сайте Wildberries.

Клиенты активно обсуждают работу маркетплейса в мессенджерах и соцсетях. Россияне пишут, что при заказе списываются деньги, а оплаченные товары не появляются в приложении и сайте, сообщил телеграм-канал «Мышеловка». В личном кабинете не отображаются оформленные заказы.

Ранее сообщалось, что число попыток мошенников подделать маркетплейс Wildberries выросло вдвое за шесть месяцев.