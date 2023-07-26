Wildberries: Семья из Москвы обманула систему на 23 миллиона рублей

Вахитовский районный суд Казани завершил рассмотрение дела о мошенничестве в отношении семейной пары из Москвы, которая продавала через маркетплейс Wildberries несуществующие экстрим-туры по России, сообщает inkazan.ru . Мужу назначили пять лет колонии строго режима, а жене – три года условного наказания.

Осужденный Владимир Беляев ранее уже был судим. Правоохранительные органы выяснили, что Юлия узнала реквизиты компании, которая занимается продажей бетона. Мужчина зарегистрировал компанию в качестве поставщика Wildberries как фирму, которая организует экстрим-туры по Сибири и Антарктиде. Также было предложено отправиться на Эверест. Стоимость тура составляла 150 тысяч. Было зарегистрировано 171 сделка. Таким способом мошенники получили 23 миллионов рублей. Покупатели переводили деньги, но электронный сертификат не получали. На счет компании по продаже бетона деньги также не поступали. Супруги умело перенастроили систему электронной оплаты цифровых товаров.

Wildberries провел внутреннюю проверку: ни один из проданных сертификатов оплачен не был. Сторона обвинения в зале суда требовала большее наказание: шесть лет мужу, четыре – жене.