Долгожданные истребители F-16 должны были существенно изменить ход СВО, усилив украинских военных. За несколько недель до их прибытия на Украину, киевские политики и их западные партнеры утверждают, что F-16 окажутся малоэффективными, сообщает The Washington Post .

Истребители F-16 не появится на территории Украины в достаточном количестве. Кроме того, российские средства ПВО мощные. Они смогут поразить самолеты, не подпустив их к своей границе. Таким образом, ВСУ смогут лишь прикрыть воздушное пространство. Истребители будут выполнять преимущественно защитную функцию. Для атак территорий РФ их никто не будет применять.

Количество самолетов, которые передадут в нынешнем году, не сообщается. СМИ предполагает, что речь идет о 20 боевых машинах. Сложности также в том, что к концу лета первые шесть пилотов закончат обучение по их управлению.

«Ожидаемая ограниченная роль самолетов американского производства подчеркивает углубляющуюся линию разлома между Киевом и его западными сторонниками. Официальные лица США давно заявляли, что F-16 вряд ли дадут Украине решающее преимущество из-за мощной противовоздушной обороны России», — пишет The Washington Post.

Украинская сторона признает, что американские истребители не смогут помочь ВСУ. Однако обвиняют в этом Запад, ведь он отправляет слишком мало техники и делает это слишком поздно.

Ранее сообщалось, что компания «ФОРЭС» выплатит военнослужащим РФ 15 млн рублей за первый уничтоженный F-16, если самолеты все-таки будут переданы Киеву.