ВСУ используют американские ракеты ATACMS для ударов по РФ, несмотря на запрет США

Десять американских ракет ATACMS было запущено со стороны Украины на территорию Крыма. При этом известно, что в Америке ранее высказывались категорически против ударов украинской армии по РФ с помощью их оружия, сообщало РИА Новости.

США не так давно дважды подчеркивали, что не поддерживают Зеленского в его желании использовать западную технику для ударов вглубь России. При этом некоторые европейские страны оказались обратного мнения.

В любом случае в руках ВСУ уже есть иностранные ракеты, которые могут ударить как минимум по приграничью. Недавно ВСУ этим воспользовались, запустив десять американских ракет ATACMS в сторону Крымского моста. Движение приостановили на время атаки, которую успешно отбили.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал министр.

Госсекретарь Энтони Блинкен 22 мая высказался о предоставлении помощи Украине и подчеркнул, что штаты не поддерживают атаки Украины на территорию РФ и тем более вглубь страны.

Напомним, Белоусов выступил на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане. Там он заявил о количестве населенных пунктов, которые освободила армия РФ и другие подробности.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по Херсону, подконтрольному ВСУ.