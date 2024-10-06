WP: Зеленский сможет еще раз представить «план победы» на встрече в Рамштайне

На встрече в Рамштайне президенту Украины окажут поддержку в связи с отказом разрешать бить вглубь России дальнобойными ракетами. Владимиру Зеленскому также дадут очередную возможность представить свой «план победы», который пока не был оценен Джо Байденом, сообщила газета Washington Post (WP).

Издание сообщило, что после поездки в США украинского президента Владимира Зеленского страна оказалась в сложном положении. Киев по-прежнему полностью зависит от решений американских лидеров. Однако сейчас неясно, как долго США смогут и захотят помогать Украине. Спустя неделю после визита в США, ответ Белого дома о «плане победы» Зеленского так и не пришел. Мир теперь в первую очередь наблюдает за развитием событий на Ближнем Востоке.

Очевидно, что Зеленский был намерен получить официальное разрешение от США бить вглубь России. Этого не произошло. В Киеве прекрасно осознают масштаб своих проблем.

«Поездка Зеленского в США усилила неопределенность, в которой Украина оказалась в будущем: она полагается на Соединенные Штаты как на своего главного союзника, который вооружает ее для борьбы с Россией, но не знает, как долго продлится эта поддержка», — написал автор материала.

Теперь у Зеленского появился еще один шанс представить президенту США Джо Байдену свой «план победы». Американский лидер будет присутствовать на встрече контактной группы по обороне Украины в Рамштайне. Западный дипломат рассказал изданию, что Украине могут предоставить какую-то помощь взамен того, что отказались разрешать атаковать всю территорию РФ дальнобойными ракетами. В частности, НАТО может предложить конкретные шаги по вступлению в альянс.

Ранее сообщалось, что политолог Живов поставил под сомнение заявления Зеленского о скором завершении конфликта на Украине.