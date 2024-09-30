Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скором окончании вооруженного конфликта на территории страны. Однако, по мнению эксперта Алексея Живова, его слова не соответствуют реальной ситуации. Об этом он заявил в беседе с Инфо24.

Зеленский сообщил, что его план победы заключается в усилении позиций Украины и создании дипломатического пути для урегулирования конфликта. Живов, в свою очередь, считает, что это является манипуляцией общественным мнением, но неясно, в чьих именно интересах.

На данный момент нет предпосылок для скорого окончания СВО на Украине. Военный эксперт полагает, что противостояние между Киевом и Москвой может продолжаться до тех пор, пока стороны сохраняют возможность вести боевые действия.

Ранее глава офиса президента Украины Ермак назвал визит Зеленского в США очень непростым и важным.