WPolityce: Поляки недовольны пребыванием беженцев из Украины на территории страны

Социолог Хенрик Доманьский в комментарии изданию « WPolityce » рассказал об отношении поляков к беженцам из Украины.

Большая часть населения Польши недовольна тем, что беженцам из Украины оказывают большую финансовую поддержку. Кроме материальных благ, они получают много других полномочий, которые недоступны гражданам собственной страны.

Недовольство пребыванием беженцев в Польше негативно отражается на внутриполитической ситуации в стране. Так, все больше союзников появляется у партии «Конфедерация свободы и независимости», которая отрицает привилегированность украинцев и не одобряет выделение средств из польского бюджета для оказания помощи украинским беженцам.

Отмечается, что в настоящее время на территории Польши расположено 950 тысяч беженцев из Украины