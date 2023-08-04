WSJ: Армию Нигерии привели в боевую готовность

Согласно данным газеты Wall Street Journal мобилизация в Нигерии еще не была официально объявлена, но военный состав уже переведен в боевую готовность. Власти готовятся к возможному развертыванию масштабных военных действий в Нигере.

Издание получило информацию от анонимного источника, который является нигерийским военным. Мятежники, которые захватили власть, готовы к военным действиям. В случае необходимости они будут отражать удары и смогут ответить на агрессию со стороны ЭКОВАС.

Делегация ЭКОВАС находилась на территории Нигера в пятницу, 4 августа, но выйти на контакт с мятежниками и начать переговоры так и не получилось. В ЭКОВАС также заявляют, что не хотели бы доводить ситуацию до критической точки, но в случае необходимости будут вынуждены к применению оружия.

Ранее военные Нигера объявили в регионе комендантский час и закрыли границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вмешиваться в конфликт третьим лицам не стоит, особенно США. Американской помощи попросил президент Нигера Мохамед Базум, которого свергли мятежники.