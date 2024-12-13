WSJ: некоторых заложников сектора Газа могут освободить в ближайшие дни

Палестинское движение «Хамас» согласилось выполнить два ключевых требования Израиля, которые были выдвинуты в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники — арабских посредников.

Автор материала отметил, что уступки со стороны движения «Хамас» увеличивают шанс на освобождение заложников. Согласно данным газеты, «Хамас» уже передал список заложников, которые могут быть освобождены в ближайшие несколько дней. В их числе есть несколько граждан США. Арабские посредники напомнили, что ранее стороны также приходили к определенным соглашениям, но в последний момент они так и не были реализованы.

Согласно данным WSJ, причиной для лояльного отношения движения к нескольким условиям связано с двумя событиями, происшедшими на мировой арене. Первое — в конце ноября египетская делегация совершила рабочий визит в Израиль. Второе — заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о важности освобождения заложников до его официального вступления в должность. В противном случае американский лидер обещал расплату.

Ранее сообщалось, что WSJ узнала, что Трамп не исключает возможность нанесения авиаударов по территории Ирана.