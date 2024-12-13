WSJ узнала, что Трамп рассматривает нанесение авиаударов по Ирану

Избранный президент США Дональд Трамп изучает различные варианты предотвращения возможного создания ядерного оружия Ираном, включая осуществление «превентивных авиаударов» по территории этой страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.

Некоторые члены новой администрации рассматривают данный подход в условиях ослабления Ирана на Ближнем Востоке, что произошло в результате падения режима президента Сирии Башара Асада и сокращения влияния «Хезболлы» и ХАМАС из-за действий Израиля, отмечает издание.

В то же время, избранный президент ставит перед собой цель разработать стратегию, которая не вызовет новую войну, особенно с возможным вовлечением американских войск, утверждают источники WSJ.

Источники также информируют, что команда Трампа разрабатывает стратегию максимального давления на Иран, которая может включать как военные действия, так и усиление экономических санкций. На данный момент план находится на начальной стадии создания, рассказывают собеседники издания.

WSJ добавляет, что Трамп ранее выражал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху свои опасения относительно потенциального «ядерного прорыва Ирана» и дал понять о стремлении предотвратить такой исход.

Ранее сообщалось, что команда Дональда Трампа анализирует возможные стратегии значительного сокращения, объединения или даже закрытия ключевых банковских регуляторов в рамках американской администрации.