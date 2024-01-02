Военная операция Владимира Зеленского может обернуться плачевно для ВСУ и окружения украинского главы. Об этом заявили в крымском парламенте.

Депутат Иван Шонус уверен, что грандиозные планы Зеленского не способны воплотиться в реальность. Даже если лидер Киевского режима будет пытаться захватить Крымский полуостров, то не сумеет продвинуться далеко.

Сами крымчане скептически относятся к заявлениям Зеленского о захвате полуострова, ведь украинский президент говорит об этом давно и часто, пишет РИА Новости.

«Рассказы о том, что они скоро будут на берегах Крыма, ни что иное как очередной популизм. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора», — отметил крымский политик.

Напомним, Зеленский в интервью зарубежному порталу рассказал, что провал контрнаступления ВСУ случился якобы из-за утечки данных. Сам он по-прежнему не отказывается от планов пойти на Крым, изолировать его и подорвать военный потенциал России.