WSJ: Украинские военные рассказали, в каком направлении планируют следующее наступление

Следующее направление, куда будут наступать украинские войска, - южные территории. Такой информацией с изданием Wall Street Journal поделились украинские военные, имена которых остаются анонимными.

Военные отмечают, что на восточном направлении не удалось реализовать задуманных планов. Контрнаступление обречено на провал, поэтому украинское командование уже планирует следующий этап наступательных действий. Теперь это будет юг. Военные используют бангалорские торпеды – это металлические бомбы американского производства, в которых помещены заряды взрывчатки. У украинцев есть надежда, что контрнаступление на юге пройдет более успешно благодаря применению торпед для разминирования территорий.

Ранее наступление на юг реализовать было невозможно из-за подрыва Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня. Регионы Херсонской области были подтоплены. Продвижение украинских военных было невозможно. Внесло это трудности и для военных РФ, которым пришлось экстренно менять локации и укреплять линию обороны.

Контрнаступление Украины началось 4 июня.