Аналитик Киселли: позиция по Украине принудит Словакию и Венгрию заключить союз обороны

Политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли считает, что Словакия и Венгрия могут создать союз обороны и наступления, сообщают РИА Новости .

Эксперт считает, что правительства Словакии и Венгрии будут вынуждены согласиться на подобное объединение из-за расстановки сил в Евросоюзе. Так, Венгрию хотят лишить права голоса из-за несговорчивой позиции по отношению к Украине и России. Для этого необходимо провести голосование.

Если все участники альянса согласятся, то Венгрия больше не сможет высказывать свою позицию. Однако, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Будапешт заявил, что правительство не будет одобрительно голосовать по данному вопросу.

Аналитик Золтан Киселли считает, что в таком случае странам необходимо объединиться. Ранее так уже поступала Польша, когда партия «Право и справедливость» занимала лидирующие позиции.

«Заявления Роберта Фицо позволяют сделать вывод, что правительство Словакии, которому грозит процедура "верховенства закона" из-за его мер, вызвавших все большую критику в связи с перестройкой словацкой системы правосудия, заключило бы союз обороны и наступления с венгерским правительством», — считает эксперт Золтан Киселли.

Относительно Польши эксперт также поделился предположениями. Новое правительство заинтересовано в том, чтобы занимать лидирующие позиции на мировой арене наряду с такими странами, как Франция и Германий. Это может улучшить положение Украины.

«Дональд Туск строит новый региональный альянс со странами Балтии и Скандинавии, в котором Польша может стать ведущей политической и военной силой. Этот формирующийся альянс будет, скорее, поддерживать Украину и усиливать координацию политики стран на восточном фланге НАТО», — рассказал РИА Новости эксперт Золтан Киселли.

Такой поворот событий на геополитической арене станет еще одной причиной для объединения Словакии и Венгрии.

«При нынешних правительствах в Праге и Варшаве не может продолжаться политика V4 последних десяти лет, которая сделала бы этот регион центром роста ЕС и по показателю ВВП со временем приблизилась бы к Германии, которая слабеет из-за своей ошибочной энергетической и экономической политики», — отмечает эксперт.

Отношения на политическом и экономическом уровнях между Польшей и Венгрией также будут видоизменяться.

Ранее мы сообщали, что Польша активно наращивает оружейное производство.