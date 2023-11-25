X может понести большие финансовые убытки после скандала с Маском

Соцсеть X, ранее известная под названием Twitter, может понести убытки до $75 миллионов к концу года. Причиной для этого является высказывание владельца платформы Илона Маска после которого, некоторые крупные рекламодатели отказались сотрудничать с социальной сетью. Об этом сообщает американское издание The New York Times .

В материале сказано, что эксперты предрекают X потери до $75 миллионов после отказов десятков брендов и компаний от покупки рекламы на платформе. Авторы также привели текст документа компании, в котором упоминается, что прекратить сотрудничество с соцсетью могут до 200 компаний.

Скандал с бизнесменом разгорелся после того, как общественность обвинила его в антисемитизме. Маск выразил солидарность с одним из пользователей X, заявившим, что евреи распространяют ненависть к белым людям, хотя просят к себе обратного.