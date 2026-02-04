Виноваты таро и аборты: в РПЦ нашли мистическую причину затяжного конфликта с Украиной

Русская православная церковь высказала мнение о глубинных причинах продолжающегося конфликта на Украине. Управляющий Скопинской епархией епископ Питирим в своей проповеди заявил, что мирные инициативы не приносят результата из-за отсутствия на то воли Божьей, что связано с духовным состоянием общества, пишет rusamara .

Священнослужитель обратил внимание на тревожные тенденции, свидетельствующие, по его мнению, о глубоком нравственном кризисе. Он констатировал резкий рост популярности оккультных услуг — обращений к тарологам, нумерологам и «ведьмам». В подтверждение епископ привел статистику, согласно которой в начале 2025 года продажи предметов, связанных с магией, удвоились по сравнению с прошлым годом.

Помимо увлечения мистикой, епископ Питирим назвал среди «греховных факторов», создающих тяжелый духовный фон, рост числа абортов и распространение «нечестивого образа жизни». Совокупность этих явлений, по его убеждению, оказывает прямое влияние на положение дел на линии соприкосновения, препятствуя скорому достижению мира и сводя на нет дипломатические усилия.

