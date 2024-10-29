За 3D-госномера и тонировку водителя из Кузбасса оштрафовали на 505 тыс. руб.

Водителя из Ленинска-Кузнецкого привлекли к ответственности за установку 3D-госномеров на свой автомобиль и тонировку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Примечательно, что на имя 28-летнего водителя выписано около 30 штрафов за различные нарушения только за 2024 год. В этом раз сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на затонированные стекла и 3D-госномера автомобиля, что запрещено российским законодательством.

В частности, модификация трехмерных накладок на госномерах, которые повторяют официальные символы, не соответствует ГОСТу. За это нарушителю назначен штраф в размере 5 тыс. руб.

«В отношении нарушителя сотрудники полиции составили протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков)», — говорится в сообщении.

За тонирование стекол транспортного средства мужчине придется выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Однако если нарушитель не устранит тонировку, сотрудники Госавтоинспекции намерены действовать более решительно и назначить наказание в виде лишения транспортного имущества. На ликвидацию тонировки отведено определенное время.

Ранее сообщалось, что кузбассовец с больным зубом пытался угнать за ночь четыре автомобиля в одном районе города.