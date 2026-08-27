Ученые обнаружили в обломке метеорита Хиллсборо, упавшего в штате Нью-Джерси в июле 2024 года, аминокислоты и следы древней соленой воды. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Космическое тело взорвалось над Нью-Йорком, один из фрагментов пробил крышу дома и упал в спальне. Хозяйка быстро собрала осколки в перчатках, завернула в фольгу и убрала в стеклянные банки, благодаря чему образец почти не контактировал с земными загрязнителями.

Анализ показал: в родительском астероиде, вероятно, существовали зоны с очень соленой водой, где шли сложные химические процессы, оставившие необычные минералы и органические соединения. Расчеты траектории указывают, что метеорит прибыл из пояса астероидов между Марсом и Юпитером и относится к редкому классу богатых углеродом тел, связанных с метеоритами типа CM. Включения с высоким содержанием солей, вероятно, сформировались у поверхности астероида, другие минералы свидетельствуют о давнем воздействии жидкой воды.

По мнению авторов, такие условия могли способствовать образованию органики, часть которой впоследствии могла попасть на молодую Землю вместе с метеоритами. Находка дополняет картину взаимодействия воды, минералов и органики в малых телах на заре Солнечной системы.