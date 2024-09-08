За атаку брянских сел в международный розыск объявили сообщников Канахина*

Россия объявила в международный розыск начальника штаба «Русский добровольческий корпус»* (РДК) Александра Галанова** и участника РДК Алексея Огурцова**, которые вместе с актером Кириллом Канахиным** совершили теракт против мирных жителей Брянской области, сообщил ТАСС.

Московский суд заочно арестовал уроженца Кемеровской области Александра Галанова* и уроженца Ярославской области Алексея Огурцова*. При предъявлении обвинения суд ориентировался одновременно на три статьи: совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и оружия. Указанные лица объявлены в международный розыск. Граждане совершали тяжкие преступления против общественности.

Установлено, что Канахин** покинул Россию практически сразу после того, как была объявлена спецоперация. Актер не поддерживал ее проведение. Приехав на Украину, вступил в РДК*. Будучи участником данной организации, совместно с гражданином Огурцовым** незаконно пересек государственную границу в районе Брянской области. Они участвовали в боях против российских военнослужащих, совершили акт терроризма в отношении мирных жителей. Правоохранительные органы нашли ряд доказательств, подтверждающих участие вышеуказанных лиц в боевых действиях: документы, опросы свидетелей и потерпевших, различные экспертизы.

ВСУ периодически пытались пересечь государственную границу в районе трех регионов: Белгородской, Курской и Брянской областей. Некоторые попытки были успешными, однако непродолжительными. ДРГ вытесняли из России. Масштабное наступление произошло в августе 2024 года, когда ВСУ зашли на территорию Курской области, где ведутся бои до сих пор. Российское командование заверило, что противник обязательно покинет территорию РФ.

Россияне начали активно помогать соотечественникам, которые были вынуждены покинуть дома в Курской области. Каждый регион оказывал помощь: открывал пункты проживания, собирал гуманитарную помощь, принимал детей на оздоровление.

Ранее сообщалось, что задержанный сторонник РДК* признал свою вину в подготовке к теракту.

* запрещенная в РФ и признанна террористической организации

** внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов