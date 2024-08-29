Задержанный сторонник РДК признал свою вину в подготовке к теракту

Сторонник террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, задержанный в Москве, признал свою вину в подготовке к теракту, сообщили РИА Новостям в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено в начале июня. Спецслужбы установили, что он вступил в переписку в мессенджере с членами РДК и получил от них задание.

Мужчина разведывал местность возле одного из военных комиссариатов в Москве, фотографировал здание, намечал пути отхода. В итоге он был задержан и отправлен под арест.

Боевики РДК воюют на стороне украинских националистов. В частности, их используют для диверсий на приграничных территориях.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали на территории Украины предпринимателя Юрия Калмакова, спонсировавшего РДК.

*признана террористической и запрещена в России.