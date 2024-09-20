За август в бюджет Санкт-Петербурга поступило 342 млн руб. курортного сбора

В Санкт-Петербурге подвели итоги летнего сезона. Познакомиться с городом приезжали многие россияне. Президент РСТ Илья Уманский рассказал журналистам на одной из пресс-конференций, что в перечне топ городов первое место занимает Москва. Летом люди также ездили в Крым и Краснодарский край, посещали Свердловскую, Ростовскую и Нижегородскую области. В тройку лидеров часто попадает Санкт-Петербург.

С 1 апреля в городе начали брать с туриста курортный сбор. Когда человек заселяется в гостиницу, то платит 100 руб. в сутки. Деньги направляют на благоустройство города. РосБалт проанализировал данные, предоставленные городскими и региональными властями. В июле бюджет увеличился на 105 млн руб., а в августе — на 342 млн руб. С 2025 года в городе вступит в силу туристический налог, платить который должны не туристы, а администрации гостиниц.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт «Шерегеш» вошел в топ-10 популярных мест летнего сезона.