Горнолыжный курорт «Шерегеш» вошел в топ-10 популярных мест летнего сезона

В пресс-службе МТС рассказали, что проводили исследование совместно с Минэкономразвития России. Аналитики изучили, какие российские горнолыжные курорты пользовались популярностью в прошедшем летнем сезоне. В число самых популярных мест для отдыха вошел кузбасский «Шерегеш».

Примечательно, что в отличие от других курортов россияне оставались в «Шерегеше» на несколько дней. Зона отдыха пользуется спросом среди жителей регионе. 67% посетителей — это кузбассовцы. Чаще всего россияне приезжали из Новосибирска (13%), Алтайского края (5%), Томской области (5%) и Краснодарского края (5%). Учитывая, что на территории «Шерегеша» уже выпадал снег, можно ожидать скорого открытия нового сезона.

Ранее сообщалось, что в «Шерегеше» появится новая служба безопасности, сотрудники которой не только будут обеспечивать меры безопасности, но и способствовать быстрому прибытию спасателей в случае непредвиденной ситуации.