Стали известны гонорары Натальи Орейро за выступления в России

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, известная российским зрителям по главной роли в сериале «Дикий ангел», рассматривает возможность посещения России для участия в частных корпоративных мероприятиях. Как сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT, артистке уже поступают предложения о выступлениях, и организаторы ведут переговоры о концертах.

Стоимость выступления Орейро зависит от формата. Часовая программа с использованием фонограммы обойдется в ₽19 млн. Если же организаторы захотят услышать полноценное живое исполнение, то нужно будет заплатить ₽28 млн рублей.

В программу войдут самые известные композиции артистки, в том числе Cambio Dolor и Me Muero de Amor — визитные карточки сериала «Дикий ангел», которые до сих пор с теплотой вспоминают миллионы поклонников в России.

Требования к проживанию и питанию у Натальи довольно строгие. Артистка предпочитает останавливаться в пятизвездочных отелях Ritz или Four Seasons. Ей нужен двухкомнатный люкс, который расположен вдали от ресторанов и лифтов, с плотными шторами блэкаут.

Поскольку Наталья более 30 лет придерживается вегетарианства, она просит блюда исключительно растительного происхождения, кедровое молоко, колу без сахара и дубайский шоколад. Для команды артистки предусмотрено более разнообразное меню: рыба, мясо, овощи, жареная лапша и фрукты.

Последний раз Орейро приезжала в Москву в ноябре 2025 года на премьеру фильма, но тогда она не давала концертов. В 2021 году актриса и ее сын получили российское гражданство. Сейчас семья проживает в Буэнос-Айресе.

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