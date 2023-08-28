За год зарплата учителей Нижегородской области выросла на 20%

Росстат предоставил данные об уровне заработных плат среди педагогов. Нижегородская область вошла в числе регионов, где учителя получают больше других коллег, сообщает newsnn.ru .

Росстат проанализировал среднестатистические заработные платы. Те педагоги, которые занимаются воспитанием учащихся, получают дополнительные платы за классное руководство. В Нижегородской области средняя зарплата учителей составила 55,9 тысячи рублей. За аналогичный период прошлого года (с января по июнь) уровень заработной платы составлял 44,4 тысячи рублей. Значит, увеличение произошло на 22%.

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В пятницу, 1 сентября, для большинства регионов России начнется новый учебный год. Только учащиеся из новых регионов не все могут выйти в школы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Некоторые учебные заведения по-прежнему сохраняют дистанционный режим.