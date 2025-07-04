За написание слова «Родина» с маленькой буквы предложили привлекать к ответственности

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что за написание слова «Родина» с маленькой буквы граждан необходимо привлекать к ответственности, сообщило интернет-издание «Абзац».

«Родина — Россия, это наша страна, давайте мы не будем наши ценности убивать, маленькие буквы писать», — в беседе с «Абзацем» отметил Бородин.

Собеседник издания считает, что решить данный вопрос необходимо на законодательном уровне. По мнению Бородина, написание слова «Родина» с маленькой буквы — это демонстрация неуважения к России, ее истории и культуре. Эксперт считает, что важно также учитывать личность человека, допустившего ошибку. В зависимости от этого принимать решение о степени наказания.

«Должна быть необратимость наказания, ответственность. Я считаю, что здесь нужно уже на законодательном уровне прорабатывать данный вопрос, вносить правки в законодательную базу, чтобы этих людей привлекать к ответственность», — пояснил глава ФПБК.

Виталий Бородин пояснил, что написать с маленькой буквы слово «Родина» может иноагент. В таком случае более корректным будет привлечение по статье об госизмене. Если так поступил другой человек, то логичнее будет привлечь его к ответственности по статье «Вандализм». В случае нарушения со стороны несовершеннолетних, нести ответственности должны их родители, уверен эксперт.

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