За пранки со сгенерированными знаменитостями россиян могут привлечь к ответственности в суде

В 2025 году в цифровом пространстве стремительно распространяется новый формат розыгрышей с применением технологий искусственного интеллекта. Как выяснило издание REGIONS, подобные развлечения могут повлечь за собой серьезные юридические последствия для их создателей.

Юрист Александра Турапина пояснила REGIONS, что созданные нейросетями видеоролики в первую очередь нарушают личные неимущественные права человека на собственный образ и внешность. По ее словам, гражданин, чье изображение было использовано без разрешения, обладает правом потребовать возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, если сочтет, что распространение такого контента наносит урон его репутации, чести или достоинству.

«Однако то, что это видео действительно в дурном виде выставляет физическое лицо, надо будет еще доказать через суд в гражданском процессе», — рассказывает эксперт.

В качестве примера юрист привела гипотетическую ситуацию с известным актером, имеющим эксклюзивный контракт с определенным брендом. Если созданная нейросетью версия этого артиста будет рекламировать продукцию конкурентов, это может привести не только к расторжению соглашения, но и к серьезным репутационным потерям. В подобных случаях, согласно законодательству, суд может обязать автора такого контента выплатить значительную денежную компенсацию пострадавшей стороне.

«Также при использовании образа гражданина в ИИ-роликах нарушается право на использование изображения гражданина без его согласия. Это отдельный повод для требования компенсаций. Здесь сам факт использования видеоролика с изображением физического лица без согласия является нарушением закона», — уточнила Турапина.

