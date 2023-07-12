За преданность РФ на Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области

Экс-главе управления СБУ по Харьковской области грозит лишение свободы на пожизненный срок, если украинские правоохранительные органы докажут факт госизмены. Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети Офиса Генерального прокурора Украины, пишет агентство « РИА Новости ».

Во время следственных действий было выяснено, что экс-глава управления СБУ надеялся на успешное пересечение военных РФ границы Украины. Он оснащал оружием и боеприпасами российских военных из арсенала Украины и всячески препятствовал полноценной работе суда, передавал российской стороне конфиденциальную информацию.

Обвинительный акт направлен в суд. Имя экс-главы управления СБУ по Харьковской области не называют. РИА Новости предполагает, что это им может оказаться Роман Дудин. Ранее украинское издание «Страна.ua» информировало о выдвижении ему подозрений в госизмене.