За распространение откровенного видео ребенку задержана зоозащитница

В Ессентуках сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в противоправных действиях в отношении ребенка, сообщил newstracker.ru со ссылкой на СКР.

По информации издания, летом на детской площадке собака напала на детей. Ребят направили в больницу с рваными ранами. По факту инцидента возбудили уголовное дело, потерпевшими выступили родители несовершеннолетних.

По данным издания, с одной из семей связались зоозащитники. Выяснилось, что пострадавший ребенок получал от неизвестных лиц сообщения с угрозами. В одном из таких посланий появилось видео с порнографическими материалами. Несовершеннолетний посмотрел его. Зоозащитница, которую подозревают в отправке сообщения, задержана. К уже существующему уголовному делу добавилось новое.

По информации издания, в случае доказательства вины женщины ей могут назначить до трех лет лишения свободы. Суд также запретить на протяжении 10 лет заниматься определенной деятельностью.

