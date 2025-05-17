За регулярную диспансеризацию и прохождение ГТО для россиян введут налоговый вычет

Президент РФ Владимир Путин распорядился принять меры для начисления ежегодного налогового вычета по НДФЛ для граждан, которые на регулярной основе проходят диспансеризацию и отлично сдают нормы ГТО. Поручение опубликовано на сайте президента.

В документе указано, что поручение дано правительству и движению «Народный фронт «За Россию». Рекомендовано учитывать установленную периодичность проведения диспансеризации, которую утвердили для каждой возрастной группы граждан. Срок выполнения поручения — до 1 октября.

В документе также отмечено, что президент поручил обсудить способы начисления вычетов по налогу на доходы тех физических лиц, кто оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные близкому человеку: супругу или супруге, родителям. Подобным правом могут наделить налогоплательщика социального налогового вычета.

В документе указано, что правительству необходимо информировать население о различных налоговых вычетах, об условиях их предоставления. Важно проводить с гражданами разъяснительную работу. Поручение должно быть выполнено сначала до 1 июля. Затем президент РФ будет ждать отчет о проделанной работе каждые полгода.

«Утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на усиление информационно-разъяснительной работы по вопросам получения налогоплательщиком социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг, а также стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с выполнением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», — указано в документе.

Ранее россиянам рассказали, как вернуть 1,5 млрд руб. налогового вычета за занятия спортом.