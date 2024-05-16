За скрытие данных о подданном Королевстве Марокко кемеровчанка предстанет перед судом

В отношении жительницы Кемерово возбуждено дело, материалы которого после утвердительного обвинительного заключения прокурора переданы в суд. Женщину обвиняют в предоставлении заведомо ложных данных о пребывании на территории России подданного Королевства Марокко, сообщает sibdepo.ru .

В ходе расследования выяснилось, что к женщине обратилась ее знакомая в феврале 2024 года. Она попросила предоставить данные адреса ее дома, чтобы в нем временно зарегистрировать приехавшего подданного Королевства Марокко, с которым они заключили брак.

Кемеровчанка знала, что ее дом никак не отапливается в зимний период времени. Несмотря на это, она передала данные в соответствующие ведомства. Иностранного жителя зарегистрировали по адресу, где он не появился.

«Гражданка подписала заполненный бланк уведомления о его прибытии, тем самым предоставила недостоверные сведения в уполномоченные органы, на основании которых осуществлена постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

За подобное правонарушение женщину могут осудить на три года. Дело направлено в мировой суд.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пояснил, с чем связаны длительные очереди на КПП вдоль всей государственной границы и тщательные досмотры иностранных жителей.