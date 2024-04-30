Лавров назвал проверки иностранцев временными мерами в рамках борьбы с терроризмом после трагедии в «Крокусе»

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином обсудил ряд вопросов, в частности, объяснил, с чем связаны проверки иностранных жителей и проблемы с пересечением государственной границы с российской стороны, сообщает сайт МИД РФ.

Сергей Лавров рассказал, что все принятые меры имеют исключительно временный характер. Они спровоцированы трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». Меры не направлены против конкретной нации или религиозной группы. Они приняты в целях безопасности. На пунктах пропуска обязательно со временем восстановится прежний график работы.

«Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ходе разговора спикеры обсудили дальнейшее сотрудничество между странами. Участники беседы выразили обоюдное согласие, что крайне важно сохранить те отношения, которые были достигнуты в ходе длительной работы. В ходе разговора таджикистанский министр отметил, что граждане Таджикистана, которые остаются на территории России, оказались в крайне сложном положении.

Ранее МИД Таджикистана проинформировал в своем аккаунте в соцсетях, что в московских аэропортах застряли около одной тысячи граждан страны.

Напомним, 30 апреля — это сороковой день после теракта в «Крокус Сити Холле». С утра люди приносили к мемориалам цветы, свечи и грушки. У здания «Крокуса» отслужили панихиду.