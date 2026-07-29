Отмена записи детей в загранпаспорта: эксперт назвал это техническим шагом

Правительство России внесло изменения в описание бланков загранпаспортов — из документов исчезнут графы «Личный код» и «Учетная запись», а с 2027 года сведения о детях окончательно перестанут вписывать в паспорта родителей. Однако, по словам адвоката и телеэксперта Александра Бенхина, это вовсе не революция, а всего лишь техническое закрепление того, что на практике работает уже больше десяти лет. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что дело в том, что графа о детях давно утратила реальный смысл. Большинство стран, включая популярные у россиян безвизовые направления — ОАЭ, Турцию и другие, — уже много лет не признают родительский загранпаспорт в качестве проездного документа для ребенка. Для несовершеннолетнего всегда требовалось индивидуальное удостоверение личности. Просто в бланках старого образца технически оставалась вторая страничка для записей, но фактически ею никто не пользовался. Более того, в биометрических паспортах, которые выдаются последние 12–15 лет, вписать ребенка невозможно из-за ограничений встроенного чипа. Так что нововведение всего лишь устраняет рудимент, который давно не работал. При этом уже выданные документы сохраняют свою силу до истечения срока действия — менять их специально не нужно.

На границах стран Евросоюза ситуация тоже меняется: там внедряется цифровая граница с биометрическим контролем, что делает старые форматы учета окончательно неактуальными. Однако родителей, которые переживают, что теперь придется оформлять отдельный паспорт на каждого ребенка, Бенхин спешит успокоить: процедура максимально упрощена. Для детей до 14 лет не требуются запросы в базы ФСБ, поэтому в большинстве регионов, а особенно в Москве, детский загранпаспорт делают буквально за несколько часов.

По мнению юриста, единственная сложность, которая может возникнуть, — требования самих авиакомпаний, где иногда возникают спорные ситуации прямо на стойке регистрации. Но в целом замена старой практики на новую не создаст проблем тем, кто привык путешествовать с детьми. Главное — помнить, что теперь у каждого несовершеннолетнего должен быть собственный документ, а это, по сути, давно является мировым стандартом.

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