Запад отказал, Москва спасла: американец встал на ноги через сутки после операции в России

Житель США, которого отказались оперировать в родной стране и других государствах, прилетел в Москву и уже на следующий день после вмешательства российских врачей самостоятельно встал на ноги — теперь он выписан и готовится к возвращению домой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Столичный департамент здравоохранения рассказал историю пациента, который несколько месяцев мучился с травмой позвоночника, полученной во время занятий спортом. Состояние ухудшалось: одна нога практически перестала функционировать, а зарубежные клиники одна за другой выносили вердикт — взять сложный случай не могут. Американец решил рискнуть и отправился в Россию.

Обследование выявило межпозвоночную грыжу, которая плотно сдавливала нервные корешки. Российские нейрохирурги провели малоинвазивную операцию — без огромных разрезов и долгой реабилитации. Вмешательство длилось несколько часов, но эффект превзошел ожидания. Уже через сутки пациент смог стоять без посторонней помощи, а еще через двое суток медики выписали его с хорошими показателями.



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