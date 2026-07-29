Терапевт назвала главные причины летних простуд

Простудные заболевания могут развиваться не только в холодное время года, но и летом. Основными факторами риска становятся резкие перепады температуры, переохлаждение и неправильное использование кондиционеров. Об этом в разговоре с « Лентой.ру » сообщила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, переход с сильной жары в помещения, где воздух охлажден до 18–20 градусов, создает дополнительную нагрузку на организм. Такие перепады сами по себе не вызывают вирусную инфекцию, однако способны ослабить защитные функции слизистых оболочек носоглотки, что облегчает проникновение вирусов при контакте с ними.

Аналогичный эффект, как отметила врач, могут оказывать чрезмерное употребление ледяных напитков, длительное купание в холодной воде сразу после перегрева, а также продолжительное нахождение под интенсивным потоком холодного воздуха от кондиционера.

Бурнацкая также подчеркнула, что исправный и регулярно обслуживаемый кондиционер не является источником вирусных инфекций. Вместе с тем загрязненные фильтры способны накапливать пыль, аллергены и отдельные микроорганизмы, а чрезмерно сухой воздух может пересушивать слизистые дыхательных путей, повышая вероятность развития ОРВИ.

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