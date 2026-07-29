Арбузы по ₽66: эксперт назвал причины дороговизны бахчевых в России

Середина лета, а цены на арбузы и дыни кусаются так, будто сезон давно в разгаре. На самом деле все наоборот: массового урожая от российских фермеров попросту нет, а торговые сети и продавцы вовсю пользуются ситуацией. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с Pravda.Ru прямо заявил: объективных причин для нынешних ценников нет, настоящий бахчевой сезон в России стартует только в августе.

По его словам, цифры говорят сами за себя. За год арбузы подорожали на 39% — до 66,4 рубля за килограмм, а дыни и вовсе взлетели на 42%, достигнув 151,5 рубля. При этом посевные площади под бахчевые в стране за последние пять лет сократились на 20%, что сделало рынок зависимым от импорта из Азербайджана и Узбекистана. Но даже с учетом постепенного увеличения предложения цены остаются заметно выше прошлогодних.

Эксперт обращает внимание на странную логику продавцов: раньше они списывали дороговизну косточковых на весенние заморозки, хотя на прилавках тогда был исключительно импорт. Сейчас история повторяется — климатические проблемы используют как повод для накрутки цен на ровном месте. При этом значительная часть летней торговли вообще уходит в тень: вдоль трасс процветают несанкционированные точки, где о санитарных нормах никто не вспоминает. Особую тревогу вызывает качество. В июле на прилавках сплошь и рядом оказываются недозревшие плоды, напичканные красителями и нитратами. Такой продукт не просто разочаровывает вкусом — он может быть опасен для здоровья. Нормальный, качественный арбуз, по словам Шапкина, появится только в августе, и он сам принципиально не покупает бахчевые до этого времени.

Что касается сокращения посевных площадей, то эксперт видит в этом не дефицит ресурсов, а следствие низкого спроса. Импорт из стран ЕАЭС идет стабильно, таможенные барьеры минимальны, хотя иногда поставки блокируют из-за нарушений фитосанитарных норм. Но главная проблема — спекулянты, которые пользуются любой ситуацией, и магазинные ценники, которые вскоре обещают взять под тотальный цифровой контроль. А пока покупателям совет одно: не спешить и дождаться настоящего сезона.

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