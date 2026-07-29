Закрытая встреча с Трампом: политолог объяснил, зачем Зеленский ездил в США

Визит Владимира Зеленского в США продолжает обрастать новыми трактовками — на этот раз политологи пытаются расшифровать истинный смысл встречи украинского лидера с Дональдом Трампом, которая прошла за закрытыми дверями. Отсутствие официальных подробностей породило шквал версий, и одну из самых неожиданных высказал заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, Зеленский в этой поездке примерял на себя совершенно новую роль. Речь идет не о привычном образе просителя, который клянчит деньги и оружие, а о статусе равноправного партнера. Панкратов считает, что глава киевского режима намеренно сменил имидж и теперь позиционирует себя как полноправного участника глобальной политической арены — как минимум в формате G20, а то и G7.

Именно с этим, по словам эксперта, связан его приезд к Трампу. Конкретной повестки у Зеленского якобы не было — он ехал не за очередным пакетом помощи, а за признанием. Ему было важно обозначить свое присутствие, «поздороваться» с равным игроком и утвердиться в новой политической весовой категории. При этом Панкратов допускает, что украинский лидер втайне надеялся на изменение отношения Трампа: на то, что бывший президент США сменит публичную холодность и скептицизм на если не благосклонность, то хотя бы нейтралитет.

Таким образом, визит в Вашингтон, если верить этой версии, был не столько дипломатической миссией, сколько статусным жестом. Зеленский, по мнению эксперта, больше не хочет быть просителем — он хочет быть своим за столом переговоров, и встреча с Трампом стала одним из шагов на этом пути.

Ранее политолог Вайнер заявил, что Трамп изменил отношение к Украине после встречи с Зеленским.