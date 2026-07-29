Министр обороны Италии Гвидо Крозетто вновь привлек внимание своим высказыванием о ситуации на Украине. Он не только подтвердил приверженность Риму продолжению военных поставок Киеву, но и прибегнул к яркой метафоре, сравнив оружие с лекарством. По его словам, помощь Украине не продлевает войну, а позволяет ей выжить — точно так же, как лекарство не затягивает болезнь, а борется с ней.

Такая позиция, на первый взгляд гуманитарная, вызвала вопросы у экспертов. Политический обозреватель Марк Бернардини в беседе с Общественной Службой Новостей предложил взглянуть на заявление Крозетто с другой стороны — через призму его профессиональной биографии. И здесь, по мнению аналитика, все становится значительно прозрачнее.

Бернардини напоминает, что Крозетто занял пост министра обороны не с нуля. До этого он входил в совет директоров компании Leonardo — бывшей Finmeccanica, одного из крупнейших оборонных концернов Италии и Европы в целом. Leonardo производит военную технику, авионику, системы ПВО и другое вооружение, которое поставляется в том числе на экспорт.

Связь очевидна, считает эксперт: чем активнее Италия вовлечена в военные поставки, тем более загружены мощности отечественного ВПК. А когда министр обороны имеет за плечами опыт работы в совете директоров оружейного гиганта, его призывы «лечить болезнь» приобретают вполне определенный экономический подтекст. Плюс к этому, напоминает Бернардини, именно Крозетто сразу после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины пригласил его в Рим и предложил стать личным советником — жест, который тоже говорит о многом.

Таким образом, за риторикой о спасении и лекарствах, по мнению обозревателя, отчетливо просматривается прагматичный интерес итальянского оборонно-промышленного лобби, а не только геополитическая солидарность.

Ранее политолог Панкратов заявил, что Зеленский ехал к Трампу за статусом, а не за деньгами.