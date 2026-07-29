Patriot для Украины: эксперт оценил визит Зеленского как триумф для Киева

Визит Владимира Зеленского в США продолжает вызывать оживленные дискуссии среди американских журналистов, политиков и экспертов. Однако, судя по первым оценкам, поездка украинского лидера оказалась для Киева более чем успешной. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что главным достижением стало изменение восприятия Дональда Трампа — теперь он рассматривает ситуацию как благоприятную для Украины, а это дорогого стоит, учитывая известную любовь экс-президента к победителям и его скептицизм в прошлом.

По его словам, символичным оказался и выбор времени: Зеленский выступил перед американским Сенатом непосредственно перед голосованием по антироссийской резолюции. Таким образом, его личное присутствие и речь могли сыграть роль дополнительного аргумента для сенаторов, склоняя чашу весов в нужную сторону. Это дипломатический ход, который в Вашингтоне не остался незамеченным.

Эксперт добавил, что при этом самым весомым практическим итогом переговоров Вайнер называет принципиальное согласие Трампа на передачу Киеву лицензий на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По сути, Украина получает не просто вооружение, а возможность создавать его самостоятельно, что кардинально меняет логику оборонных поставок. Американская сторона, по словам эксперта, отнеслась к этому вопросу спокойно и без возражений.

По его мнению, согласно расчетам американских военных специалистов, запуск производства ожидается к 2029 году. Правда, вопрос с локализацией пока остается открытым: завод может появиться как непосредственно на Украине, так и на территории Польши или даже Венгрии. Но главное, что прогнозы обнадеживающие — через три года, как считают в Пентагоне, Киев сможет обеспечить себя системами ПВО в неограниченном количестве. И это, пожалуй, меняет не только тактику, но и стратегию всей оборонной поддержки Украины со стороны США.

Ранее социолог пояснил, почему визит не изменит позиции Трампа.