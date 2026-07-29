Апноэ, гипотиреоз и анемия: терапевт перечислила скрытые причины утренней слабости

Знакомая картина: вы спите положенные восемь или даже десять часов, но утром просыпаетесь разбитым, с тяжелой головой и единственным желанием — снова провалиться в сон. Кофе не бодрит, контрастный душ раздражает, а вялость тянется до самого вечера. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с « Вечерней Москвой » объясняет: если вы долго спите, но не высыпаетесь, проблема глубже, чем кажется, и часто кроется в состоянии здоровья, а не в продолжительности отдыха.

По ее словам, одна из самых коварных причин — апноэ сна. Это кратковременные остановки дыхания, при которых мозг испытывает кислородное голодание и экстренно просыпается. За ночь таких микропробуждений могут быть сотни, и утром человек чувствует себя так, будто вообще не ложился. При этом апноэ не просто портит самочувствие — оно может привести к инсультам и сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому требует обязательного врачебного вмешательства.

Медик добавила, что дело может быть и в других системах организма. При гипотиреозе, когда снижена функция щитовидной железы, замедляется метаболизм, что вызывает постоянную сонливость. Анемия, или нехватка железа, не дает крови переносить достаточно кислорода — мышцы и мозг буквально задыхаются, отсюда бледность, зевота и слабость после любого отдыха. А есть еще нарколепсия — патологическая дневная сонливость, при которой человек может отключиться за рулем или посреди разговора. Однако, прежде чем искать серьезные диагнозы, терапевт советует проверить базовые условия: ложиться до полуночи, спать не меньше семи часов в проветриваемой комнате с полной темнотой, на правильном матрасе и подушке. Если с этим все в порядке, а бодрости нет — тогда уже пора к врачу.

По ее мнению, для тех, кому нужно срочно взбодриться днем, есть проверенные физиологические способы. Несколько энергичных упражнений разгонят кровь лучше любого энергетика. Можно также подержать кисти рук под ледяной водой, затем под горячей и повторить несколько раз — резкая смена тонуса сосудов моментально активирует нервную систему. Яркий свет подавляет выработку мелатонина, так что, если открыть шторы или выйти на улицу без солнцезащитных очков на пять минут — сонливость отступит. А вот с кофеином стоит быть осторожнее: он дает быстрый заряд, но через полчаса сосуды расширяются, и усталость возвращается с удвоенной силой. Одной-двух чашек в день достаточно, все остальное только усилит последующую вялость.

Ранее сомнолог Бузунов заявил, что плохой сон — симптом апноэ, дефицита железа и депрессии.