В ДНР от удара украинских БПЛА погиб человек

В результате атак беспилотных летательных аппаратов в среду один мирный житель погиб, еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости .

По его информации, смертельный инцидент произошел в поселке Луганское, где беспилотник атаковал легковой автомобиль. Погиб мужчина.

На автодороге Луганск — Светлодарск под удар попал рейсовый автобус. В результате происшествия две женщины получили тяжелые травмы, еще шесть пассажиров — три женщины и три мужчины — были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. Кроме того, пострадали еще две женщины.

Еще два человека — мужчина и женщина — получили травмы при атаке на автомобиль в Светлодарске. По одному пострадавшему также зарегистрировано в Центрально-Городском районе Горловки и Волновахском муниципальном округе.

Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, по его словам, повреждения различной степени были зафиксированы в Горловке, Дебальцево, Торезе, Харцызске, а также в Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что за 12 часов вторника сбито 112 БПЛА ВСУ.