Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США завершились, но дискуссии о том, что на самом деле обсуждалось за закрытыми дверями, только набирают обороты. Эксперты строят версии, и одна из них, озвученная членом Президиума «Офицеров России», участником СВО Тимуром Сыртлановым, связывает визит украинского лидера в Вашингтон отнюдь не с абстрактной политической поддержкой, а с конкретной военной повесткой на юге Украины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Сыртланов обращает внимание на то, что в последнее время российские ВКС наносят точечные удары по портовой инфраструктуре в районах Одессы и Николаева. И именно этот фактор, по его мнению, стал главным двигателем поездки Зеленского. Киеву жизненно необходимо остановить или хотя бы ослабить эти атаки, и он попытался использовать встречу с Трампом как площадку для давления на Россию.

Для этого, по словам эксперта, вновь была поднята тема так называемого «зернового коридора». Однако Сыртланов подчеркивает: за продовольственной риторикой, по его убеждению, скрывается совсем другая цель — сохранение каналов поставок западного оружия на Украину. Именно через порты, прикрываясь гуманитарными соглашениями, Киев получает военные грузы от спонсоров, и удары по этой инфраструктуре призваны перекрыть логистику.

Однако расчетам Зеленского, полагает эксперт, не суждено сбыться. Российская армия, по его словам, не намерена прекращать удары по портовым объектам, пока это необходимо для достижения целей специальной военной операции. И никакие договоренности с Трампом не изменят этой тактики. Армия, подчеркивает Сыртланов, продолжит выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим — и остановка ударов по Одессе и Николаеву не входит в планы Москвы.

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