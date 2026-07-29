«Она похожа на каракатицу»: Соседов жестко прошелся по Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь обратил свое внимание на Аллу Пугачеву — на этот раз поводом стало появление певицы на фестивале в Юрмале. И, как это обычно бывает в случае с Соседовым, его высказывания оказались далеки от дипломатичности. В беседе с Общественной Службой Новостей критик заявил, что Пугачева отчаянно пытается удержаться на музыкальном олимпе, но все ее попытки выглядят, мягко говоря, неубедительно.

Соседов сравнил певицу с каракатицей и заметил, что ее насмешки над собственным образом только усугубляют положение. По его словам, Примадонна безнадежно постарела, а стремление казаться моложе лишь подчеркивает возраст, а не скрывает его. Критик уверен: былую славу уже не вернуть, и все нынешние ухищрения Пугачевой он называет не иначе как позором и стыдом, с сожалением констатируя, до чего, по его мнению, опустилась некогда великая артистка.

Он полагает, что на одном появлении в Юрмале дело не закончится. Пугачева, убежден Соседов, продолжит эпатировать публику и создавать шокирующий контент лишь для того, чтобы о ней не забыли. Раньше, по его словам, она брала талантом, харизмой и хитами, а теперь превратилась в героиню желтой прессы и светских скандалов, причем часто в самом неприглядном свете.

Сам критик подчеркивает, что новые релизы певицы принципиально не слушает — он считает, что Пугачева уже не способна выпустить ничего достойного для слушателей. Свою позицию Соседов высказал максимально жестко, оставив, впрочем, за скобками главный вопрос: является ли его критика объективным анализом или же очередным витком многолетнего личного противостояния.

Ранее сообщалось, что Пугачева рискует остаться без любимой виллы в Юрмале.