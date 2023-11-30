Забил кирпичом: В Омской области расследуют убийство пожилой женщины на ходунках

В Омской области расследуют убийство пожилой женщины, которая могла передвигаться только с помощью ходунков. В отношении 32-летнего местного жителя утвердили обвинительное заключение, сообщает gorod55.ru . Выяснилось, что пенсионерка отказывалась дать денег в долг.

Трагедия произошла в июне 2023 года в селе Сосновка. Подозреваемый пришел к женщине, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вечернее время суток. Он просил, чтобы она заняла деньги в долг. Пенсионерка отказалась. Предполагается, что мужчина понял, что может добиться силой денег из-за недееспособности жительницы села.

В доме подозреваемый нашел кусок кирпича и наносил им удары по голове пенсионерки. Женщина скончалась от полученных травм. Мужчина обыскал дом и нашел 136 555 рублей. Он купил три мобильных телефона, а оставшиеся деньги потратил на спиртные напитки.

Уголовное дело заведено на основании сразу двух статей: убийство и кража. Материалы дела поступили в Омский областной суд. Если мужчину признают виновным, то могут вынести приговор в виде пожизненного заключения.